Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:41

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:42

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından bugün Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

"KENDİ VATANDAŞINA DÜŞMAN HUKUKU UYGULAYANLAR"

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için adliyenin önüne giden vatandaşlarımıza yönelik kötü muamele, iktidarın acizliğinin göstergesidir.

Bu iktidar İstanbul’u ifadeye çağırmış, millet de ifade vermeye gitmiştir. İktidarın, adaletsizliğe karşı ses yükselten vatandaşlarımızı baskıyla sindirme çabası beyhudedir.

Kendi vatandaşına düşman hukuku uygulayanlar, hiçbir dönemde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır.

Bilinsin ki; adalet ve demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye mücadelesidir."