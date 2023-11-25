AKP'li Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgâhlara muhatap bırakıldım

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatini gösterdiği sosyal medya paylaşımında, partisinde kendisine "hain tuzaklar kurduğunu" iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:22
AKP'li Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgâhlara muhatap bırakıldım
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AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Partisinin içinden isimlerini vermediği bazı kişilere işaret eden Çelik, kendisine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde "hain tuzaklar kurduğunu" ve öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır" diyen Çelik, "milli tarım"dan rahatsızlık duyanlar olduğunu belirtti.

Çelik, "Şahsen, 'milli tarım'dan rahatsız olanlar tarafından TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim, %98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Şanlıurfa havaalanında VİP’te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım. Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum. Dava sahibi olmak; sabretmeyi, lidere güvenmeyi, hakkın galip geleceğine inanmayı gerektirir, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil" ifadelerini kullandı.


Faruk Çelik Recep Tayyip Erdoğan

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