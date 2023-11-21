HEDEP'ten Erdoğan'a '50+1' cevabı: 'Oyları düştüğü için...'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:56

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:56

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' çıkışına ilişkin konuşan Oruç, "Erdoğan Anayasayı buruşturulacak kağıt, canı istediğinde oynanacak bir oyuncak zannediyor. Ey Erdoğan, 50+1'i sen getirdin, tek adam rejiminin inşa edilmesi için otoriter yönetimin öncülüğünü yaptı, onun şahsi öncülüğü de senin şahsında cisimleşmiştir" dedi.

“DEMOKRATİK BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR”

Oruç devamında "Bizim için 50+1 demek erkek+erkek demektir. Bu 40+1'e de inse erkek+erkek demektir. O nedenle bizler HEDEP olarak bütün siyasi partilerin doğrudan temsil hakkını savunduğumuzu buradan ilan ediyorum. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var, Erdoğan'ın oyları düştüğü için Anayasa'da oynama meselesine ihtiyacımız yoktur” ifadelerini kullandı.

“BİZİM OLANI GERİ ALACAĞIZ”

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Oruç, "Önümüz yerel seçim. Lütfen hız kesmeden seçim yarın olacakmış gibi hep birlikte çalışmalarımızı sürdürelim" diye konuştu.

Oruç "Kayyumcu zihniyetten hesap soracağız. Bizim olanı geri alacağız. Belediyelerimizi yeniden inşa edeceğiz. Kadın odaklı yerel yönetimlerin nasıl olacağını Türkiye ve dünyaya bir kez daha göstereceğiz” dedi.