AKP'li Faruk Çelik'ten seçim vaadi: Bursaspor'u şampiyon yaptım, Hopaspor'u da yapacağım
AKP Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik, "Ben Bursaspor'u Süper Lig'de şampiyon yapmışım, Urfaspor'u 2. ligden 1. lige çıkarmışım' iddiasında bulundu.
Eski bakan ve AKP Artvin Milletvekili adayı Faruk Çelik, Bursaspor'u kendisinin şampiyon yaptığını iddia etti. Faruk Çelik, Yusufeli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Seçimlerde Artvin'de 2 milletvekili kazanmasının önemli olduğunu belirten Çelik, "Yusufeli açık ara birinci olacak. Akşam Şavşat'taydık, Şavşat yıkıldı" ifadelerini kullandı.
BirGün'ün haberine göre, "Hopa'da önemli gelişmeler var" diyen Çelik, "Buradan söyleyeyim. Hopaspor'u şampiyon yapacağız" dedi.
"Birileri diyormuş ki 'Hopaspor'u şampiyon yaparız.' Ya seninki tahmini, laf olsun diye" ifadesini kullanan Çelik, "Ben Bursaspor'u şampiyon yapmışım. Bursaspor'u şampiyon yaptım. Aynen öyle. Bursaspor'u Süper Lig'de şampiyon yapmışım, Urfaspor'un 2. ligden 1. lige çıkarmışım. Bunlar yaşanmış şeyler" diye konuştu.
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