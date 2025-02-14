AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya, TÜSİAD'ı hedef aldı: 'Para bende diyen baronlara meydanı bırakmayacağız'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:08

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "TÜSİAD açıkça güven ve istikrarı sabote etmiştir. Siyaseti tahakküm altına alma ve dizayn etme, yargıya talimat verme küstahlıklarını demokratik hukuk düzenimizin kabul etmesi düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklamalar yapmasının doğal olduğunu ancak kaosa davetiye çıkarmasının asla kabul edilemeyeceğini" söyledi.

TÜSİAD'ın demokrasiye meydan okuduğunu savunan Kaya, şöyle devam etti:

"TÜSİAD açıkça güven ve istikrarı sabote etmiştir. Siyaseti tahakküm altına alma ve dizayn etme, yargıya talimat verme küstahlıklarını demokratik hukuk düzenimizin kabul etmesi düşünülemez. Geçmişinde demokrasiye tuzak kuran, meşru hükümetleri devirmede rol alan bir işveren örgütünün alenen hükümeti hedef alan beyanları açıkça demokrasiye meydan okumaktır. TÜSİAD yönetimi Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa demokrasi karşıtı geçmişi ile alnındaki kara lekeyi silsin. Asrın felaketini bile seyreden ve hiçbir şekilde halkın kaderine ortak olmayan seçkinci baronların 'güven bunalımı' çağrısı ve kaosa davetiye çıkarması hiçbir şekilde kabul edilemez."

'BARONLARA MEYDANI BIRAKACAK DEĞİLİZ'

"Toplumsal huzuru, güveni, refahı, kalkınmayı, büyümeyi, ülke itibarını demokratik istikrarla korumak için mücadele ettiklerini, kararlılıkla çalıştıklarını" savunan Kaya, "Para bende diyerek kendilerini milli iradenin üstünde gören baronlara meydanı bırakacak değiliz" ifadesini kullandı.

HÜSEYİN YAYMAN: EY TÜSİAD, TİTRE VE KENDİNE GEL

AKP Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ise yaptığı açıklamada, "TÜSİAD eğer bir sivil toplum kuruluşu ise sivil toplum kuruluşu olarak fikirlerini belirtebilir ama geçmiş dönemde hükümetleri değiştirme gibi kendisine bir misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın 28 Şubat ruhuyla hükümetimize ayar vermeye çalışmasını tasvip etmiyoruz. Çok sermaye grupları hükümetimize ayar vermeye çalışmıştır. Onların nerede olduğunu milletimiz çok iyi görmektedir. Ey TÜSİAD; titre ve kendine gel. Hükümetimize muhtıra vermektesiniz bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.