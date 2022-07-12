AKP'li Hamza Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

AKP'li Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapmasını hedef aldı. Yerlikaya'ya yanıt İBB içinden geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 14:55
AKP'li Hamza Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
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AKP'li Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından tatil yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Tatilden boşta kalan vaktinde belediyecilik oynamaya çalışan kişiye ne denir?" diye sordu.

İBB İÇİNDEN YANIT

AKP'li Yerlikaya'ya yanıt İBB içerisinden geldi. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Hamza Yerlikaya'ya sosyal medya hesabından cevap vererek, "Sahte lise diplomasıyla üniversite bitiren Güreşçi denir…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada, "Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” ifadeleri kullanılmıştı.


ibrahim özkan Hamza Yerlikaya
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