AKP'li Hamza Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı

12 Temmuz 2022 Salı, 14:55

AKP'li Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından tatil yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Tatilden boşta kalan vaktinde belediyecilik oynamaya çalışan kişiye ne denir?" diye sordu.

Tatilden boşta kalan vaktinde belediyecilik oynamaya çalışan kişiye ne denir? — Hamza Yerlikaya ???? (@hamzayerlikaya) July 11, 2022

İBB İÇİNDEN YANIT

AKP'li Yerlikaya'ya yanıt İBB içerisinden geldi. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Hamza Yerlikaya'ya sosyal medya hesabından cevap vererek, "Sahte lise diplomasıyla üniversite bitiren Güreşçi denir…" dedi.

Sahte lise diplomasıyla üniversite bitiren Güreşçi denir… https://t.co/HfwsHjKKQc — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 12, 2022

NE OLMUŞTU?

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada, "Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” ifadeleri kullanılmıştı.