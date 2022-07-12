AKP'li Hamza Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
AKP'li Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapmasını hedef aldı. Yerlikaya'ya yanıt İBB içinden geldi.
AKP'li Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından tatil yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Tatilden boşta kalan vaktinde belediyecilik oynamaya çalışan kişiye ne denir?" diye sordu.
Tatilden boşta kalan vaktinde belediyecilik oynamaya çalışan kişiye ne denir?— Hamza Yerlikaya ???? (@hamzayerlikaya) July 11, 2022
İBB İÇİNDEN YANIT
AKP'li Yerlikaya'ya yanıt İBB içerisinden geldi. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Hamza Yerlikaya'ya sosyal medya hesabından cevap vererek, "Sahte lise diplomasıyla üniversite bitiren Güreşçi denir…" dedi.
Sahte lise diplomasıyla üniversite bitiren Güreşçi denir… https://t.co/HfwsHjKKQc— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 12, 2022
NE OLMUŞTU?
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada, "Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” ifadeleri kullanılmıştı.
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