AKP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi: Tartışmalı daire başkanından tehdit
Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni AKP’nin kazanmasının ardından zabıta daire başkanlığı ve genel sekreter yardımcılığı görevine getirilen Gökhan Yıldırım, belediye personelini tehdit etti. Yayınlanan görüntülerde Yıldırım’ın belediye personellerini karşısına topladığını ve “Daire Başkanının sözünün üzerine söz olmaz. Kurallara uymayan, hâlâ başka yerlere biat etmek isteyen varsa bu diyardan gider” ifadelerini kullandığı görüldü.
Koruma müdürlüğü ve kültür dairesi başkanlığı yaparken FETÖ soruşturması kapsamında yaklaşık altı ay tutuklu kalan Yıldırım, 2020’de memuriyetten çıkarılıp 2021’de mahkeme kararıyla göreve iade edilmişti. Yıldırım, itfaiye dairesi başkanlığında memur olarak pasif göreve çekilmişti.
Olay sonrası Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yaşananlara tepki gösterdi. “Görüntülerin kabul ya da izah edilebilir bir yanı yok” diyen Kara, sözlerine şöyle devam etti: “Belediye çalışanlarını hizaya sokup azarlamak hem akla ve vicdana hem de idari mevzuatımıza aykırıdır. Bu insanların da birer depremzede olduğu, zor koşullar altında, belki ailelerini kaybetmelerine rağmen canla başla çalıştığı bir an olsun unutulmamalıdır. Bu nobran usulün işbaşına gelmiş olan belediyenin gelecekteki icraatleri konusunda da kafalarda soru işareti bırakacağı aşikardır.”
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