Hatay'da feci kaza… 5 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:59

Güncelleme: 25.05.2024 - 00:59

Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.