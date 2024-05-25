Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesi semalarında, ABD'li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi görüldü. Yurttaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.
Elon Musk’ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi Altınözü ilçesine bağlı Dokuzdal Mahallesi semalarında görüntülendi.
Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi yurttaşları heyecanlandırdı.
STARLİNK UYDUSU NEDİR?
Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlıyor.
2027’DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.
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