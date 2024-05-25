Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesi semalarında, ABD'li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi görüldü. Yurttaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 22:09
Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü
Abone Ol google-news

Elon Musk’ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in Starlink uydularının geçişi Altınözü ilçesine bağlı Dokuzdal Mahallesi semalarında görüntülendi.

Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi yurttaşları heyecanlandırdı.

STARLİNK UYDUSU NEDİR?

Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlıyor.

2027’DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de tamamlanması hedefleniyor.


Starlink haberleri Starlink uydu haberleri elon musk haberleri

İlgili Haberler

Musk, Starlink üzerinden yılların ardından kar etmeye başladı

Musk, Starlink üzerinden yılların ardından kar etmeye başladı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Dünya için zararlı mı?

Elon Musk'ın Starlink uyduları Dünya için zararlı mı?
SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu fırlattı

SpaceX, uzaya 23 Starlink uydusu fırlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'

Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
Son Dakika... TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artırılacak!

Son Dakika... TBMM'den geçti: Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezası artırılacak!
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
İYİ Partili isimlere CHP rozeti takılacak iddiası

İYİ Partili isimlere CHP rozeti takılacak iddiası
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu