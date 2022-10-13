AKP'li Hayati Yazıcı’dan başörtüsü açıklaması: '24. maddeye bir cümle yerleştireceğiz'

13 Ekim 2022 Perşembe, 19:54

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmasının sürdüğünü hatırlatan Yazıcı, "Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24'üncü maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclis'in onayına sunacağız” ifadelerini kullandı. Yazıcı, anayasa değişikliği teklifinin ne zaman Meclise sunulacağı sorusuna, "Cumhurbaşkanımız yurt dışından dönsün, tekrar bir görüşme yapacağız. Takvim o zaman netleşir. Düzenleme yıl sonuna kadar büyük olasılıkla, en azından seçimden önce çıkar" yanıtını verdi.

“AİLE TÜRK TOPLUMUNUN EN TEMEL ÜNİTESİDİR”

‘Aileyi güçlendirmeye’ yönelik düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yazıcı, ailenin, ‘Türk toplumunun en temel ünitesi’ olduğunu dile getirdi.

Aile ne kadar güçlüyse toplumun o kadar güçlü olacağını savunan Yazıcı, "Güçlü toplum güçlü devleti oluşturur. Yani biz aileye son derece önem veririz. Bugün bu aileyi dejenereye dönük birtakım faaliyetler, birtakım süfli taleplerin var olduğunu da hemen herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu alandaki davranışların Türkiye’nin gündemine sorun olarak yerleşmesini önlemek amacıyla aile kavramını anayasal düzeyde güçlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'da zaten aileyle ilgili düzenlemeler olduğuna işaret eden Yazıcı, "41'inci maddede 'Ailenin Korunması' başlığı var. Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret düzenleme çalışması yapıyoruz. Başörtüsü konusu ile birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin, bunu da ayrıca tartışıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.

Ertesi gün CHP, “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Erdoğan ise partisinin grup toplantısında TBMM Başkanlığı’na başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini sunan CHP'ye, "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına, "Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" yanıtını vermişti.