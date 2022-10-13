TBMM Başkanı Şentop'tan başörtüsü açıklaması: 'Anayasadaki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur'
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü konusunda, “Bazı tartışmalar ortaya çıkınca konuyla ilgili bir düzenleme yönünde bir eğilim belirdiyse, bunun kanunla yapılması doğru değil diye düşünüyorum. Kanuna dayalı bir serbestlik getirdiğinizde daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bunu daha güvenceli olan Anayasa’daki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.
Şentop, dün Genel Kurul’da CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın sansür yasasına tepki göstererek kürsüde çekiçle telefonunu kırmasına ilişkin soru üzerine, “Kınama cezasını gerektiren bir eylem. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın konu hakkında karar vermesi, oya sunması gerekiyordu. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girerken cihazdan geçmesi, üstü aranması gibi bir şey söz konusu değil. Kürsüye de zarar verildiğini duyduk. Bunun da tazmini kendisinden talep edilir. Kürsüler konuşmak içindir, bu tür eylemler, çekiçti, keserdi bir takım maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Mecliste herkes istediği gibi söz alabiliyor. Bunun dışında arayışlara girmek yanlış” şeklinde konuştu.
BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI
Başörtüsü konusunda snayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine de Şentop, “Bu konu çözümü sorun olmaktan çıkmış bir konu. Daha önce müteaddit defalar rahmetli Özal döneminde değişiklikler yapıldı, daha sonra 2008’de AK Parti öncülüğünde MHP ile beraber anayasa değişikliği yapıldı. Sadece üniversiteler için değil, bütün öğretim kurumları için sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre tekrar ayrı bir düzenlemeye gerek yok. Tabii bir haktır. Bu Anayasa'ya bağlı bir hak değildir, Anayasa ötesi bir haktır. Bazı tartışmalar ortaya çıkınca konuyla ilgili bir düzenleme yönünde bir eğilim belirdiyse, bunun kanunla yapılması doğru değil diye düşünüyorum. Kanuna dayalı bir serbestlik getirdiğinizde daha sonra başka bir kanunla bunu yasaklayabilir hale geliyorsunuz. Bunu daha güvenceli olan anayasadaki bir düzenleme ile teminat altına almak doğru olur” diye konuştu.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Metrelerce yükseklikten düştü
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü