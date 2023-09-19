AKP'li Hulusi Akar ile MHP lideri Bahçeli ayrı düştü! İki zıt açıklama geldi...

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:53

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:07

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde konuştu.

İsveç'in NATO’ya girme süreciyle ilgili de konuşan Akar, "İsveç NATO'ya girsin. Fakat İsveç'in taahhütleri var; bize verdiği taahhütler var, Madrid’de verdiği taahhütler var bunları yerine getirsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Akar'ın açıklaması şu şekilde:

"Avrupa Birliği, NATO, işte İsveç konuşuyorlar, görüşüyorlar. Biz burada kişilik ve kimlikli politikalarla ülkemiz ve milletimizin 85 milyon, 88 milyonun hak, hukukunu savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yapmaya çalıştığı şey bu. Ülke için çalışılıyor, bu millet için çalışılıyor ve onlara çok açık ve net bir şekilde kendi politikalarımız çerçevesinde isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, düşüncelerimizi, görüşlerimizi taleplerimizi ilettik, iletiyoruz. İsveç NATO'ya girsin, bizim için sorun değil. Fakat İsveç'in taahhütleri var; bize verdiği taahhütler var, Madrid’de verdiği taahhütler var bunları yerine getirsin diyorum. Bunlar ahlaksızca 2 milyar insanın kutsal kitabına, Kuran-ı Kerim'e karşı büyük bir saygısızlık gösteriyorlar, terbiyesizlik gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı ağza alınmaz laflar söylüyorlar. Bunların hepsi bir tarafa bırakılıyor. İsveç NATO'ya girsin. Girsin, fakat görevlerini yapsın. Böyle dostluk olur mu? Böyle ittifak olur mu? Böyle müttefiklik olur mu? diyoruz biz. Dolayısıyla bizim politikalarımız gayet açık. İnşallah bu istikamette çalışmak suretiyle Türkiye'nin çok da ileri gitmesi için omuz omuza tek yürek gayretlerimizi sürdüreceğiz."

BAHÇELİ: MHP TABİATINA AYKIRIDIR

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugünkü açıklamasında "İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakmamız MHP tabiatına aykırıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İktidar kanadından aynı gün gelen iki farklı açıklama ise, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki 'çekişmeyi' gözler önüne serdi.