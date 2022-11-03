AKP'li Hüseyin Yayman: Müziğin polis bandosunda çaldığını görmedim, duymadım

03 Kasım 2022 Perşembe, 22:22

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Burada değerlendirmelerde bulunan Yayman, 'Polis Akademisi Polis Eğitimi Merkezi 6'ncı Dönem Mezuniyet Töreni'nde AKP'nin geçtiğimiz hafta düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı' programına yazılan ve seçim kampanyası şarkısı olarak nitelendirilen şarkının polisler tarafından okunduğunu görmediğini, duymadığını iddia etti. Yayman, "AK Parti’nin seçim müziği değil, Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı sunumunda çalınan bir müzik. Ben bu müziğin polis bandosunda çalındığını görmedim, duymadım” dedi.

"AKP'NİN DEĞİL CUMHUR İTTİFAKI'NIN SUNUMUNDA ÇALINAN BİR MÜZİK"

Kendisine sorulan bir soru üzerine Yayman şöyle konuştu:

"Ben bu şarkıyı çok beğendim, Türkiye yüzyılının hemen başlaması sadece benim hayalim değildi, bütün milletimizin hayaliydi. Ben başka nerede çalındığını bilmiyorum ama bu şarkıyı, sözlerini bir iddianın yansıması olarak görüyorum ve farklı enstrümanların, seslerin orada olması aslında partimizin de Türkiye’yi farklılıkları içinde bir zenginlik olarak gördüğünün ispatıdır.

AK Parti’nin seçim müziği değil, Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı sunumunda çalınan bir müzik. Ben bu müziğin polis bandosunda çalındığını görmedim, durmadım. Araştıracağım ama bu siyaset üstü bu bir slogan. Bu AKP’nin değil MHP’nin değil, CHP’nin, HDP’nin, İYİ Parti’nin değil bütün Türkiye’nin iddiasını ortaya koyan ve milletimize bir hedef gösteren bir slogandır"