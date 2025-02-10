AKP'li il başkanının fotoğrafı tepki yarattı: Sansürleyip paylaştılar
AKP’nin Muğla İl Başkanı’nın Datça’da ziyaret ettiği yaşlı bir çiftin evine ayakkabılarıyla girmesi tepki topladı.
AKP’nin Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’in Datça’da ziyaret ettiği yaşlı bir çiftin evine ayakkabılarıyla girmesi tepki topladı.
Söz konusu anlar AKP Muğla teşkilatının sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Ayakkabılı fotoğraf, tepki gelince hesaptan silindi.
Yeniden paylaşılan fotoğraflarda il başkanının ayak kısımlarının kırpıldığı görüldü.
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