AKP'de ikinci 'Burger King' krizi: İstifa ettirildi!

İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King'in Afyonkarahisar'daki yeni şubesindeki dualı açılışa katılan ve konuşma yapan AKP'li ilçe başkanı İbrahim Özgül'ün ‘istifa ettirildiği’ bildirildi.

AKP'de ikinci 'Burger King' krizi: İstifa ettirildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:19

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King’in yeni şubesinin açılışı dikkat çekti.

Gerçekleşen açılışa AKP ve CHP’nin ilçe başkanları katılırken AKP Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül, konuşma da gerçekleştirdi. Açılışta dua da edildi.

AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİRİLDİ

Olayın tepkilere neden olmasının ardından AKP Dinar İlçe Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başkan Özgül'ün istifa ettirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır. Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir.Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz.”



Etiketler: #Burger King #AKP #istifa

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