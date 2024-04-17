AKP’li ilçelerde Yavaş farkı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:32

Güncelleme: 17.04.2024 - 15:35

Ankara’da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP, Ankara’da büyük bir başarı elde ederek 13’ü yeni olmak üzere 16 tane ilçe belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehir’deki adaylık yarışında ise ikinci dönemi için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı seçilen Manur Yavaş’ın ilçe bazında aldığı oylar dikkat çekti. CHP’nin İlçe Belediye Başkan adayının kaybettiği, AKP’nin kazandığı Altındağ, Bala, Evren ve Sincan olmak üzere dört ilçede Mansur Yavaş’ın oyu AKP’li ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan fazla çıktı. AKP’nin kazandığı bazı ilçelerde ise Altınok’un oylarının ilçe belediye başkanı olarak seçilen AKP’li adaylardan az olması dikkat çekti. Yavaş’ın ise ilçelerde aday gösterilen CHP’li başkan adaylarından fazla oy aldığı görülüyor. İlçelerin seçim verileri ise şöyle:

. Altındağ: Altındağ’da CHP’nin adayı Ramazan Değerli, yüzde 37.38 oy alarak seçimi AKP’li Veysel Tiryaki’nin arkasında tamamlamıştı. Buna karşın Altındağ’da ABB Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 48.47 oy alarak yüzde 42,32 oy alan Turgut Altınok’a fark attı.

. Bala: Bala’da seçimi CHP’li aday İsa Kaplan, yüzde 34.95 oy oranıyla kaybetmişti. Seçim sonucunda başkanlık koltuğuna AKP’li aday Ahmet Buran otururken, Yavaş Bala’da yüzde 48.43 oy aldı. Altınok ise yüzde 44.59 oy oranında kaldı.

. Evren: AKP’li aday Hüsamettin Ünsal, Evren’de seçim sonucunda başkan olarak seçilmişti. CHP’li aday Arif Güçlü’nün oyu yüzde 39.07 olarak kalmıştı. Yavaş, Evren’de oyların yüzde 52.03’ünü alarak en yakın rakibi yüzde 42.78 oy alan Altınok’a neredeyse yüzde 10 fark attı.

. Sincan: AKP’nin Sincan’da aday gösterdiği Murat Ercan, yüzde 30.58 oy alan CHP’li Veysel Alkan’ı mağlup etmişti. Yavaş, Sincan’da yüzde 48.50 oy alarak rakibi Altınok’a yüzde 8 oranında fark attı.

. Akyurt: Akyurt’ta seçimi AKP’li Hilal Ayık kazanmış, YRP’li Gültekin Ayantaş yüzde 22.04 ile Ayık’ı takip etmişti. CHP’li aday Filiz Geygel ise yüzde 21.3 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Yavaş, Akyurt’ta Altınok’tan az oy almış olsa da yüzde 40.89 oy oranıyla CHP’nin İlçe Belediye Başkan adayı Geygel’den yüzde 20 fazla oy aldı.

. Ayaş: Ayaş’ta yüzde 43.29 oy alan CHP’li İzzet Demircioğlu, seçimi yüzde 33.02 oy alan MHP’li Mehmet Yüksel Kirazdibi’nin önünde tamamlayarak başkanlığa seçildi. Yavaş ise Ayaş’ta yüzde 56.25 oy alarak en yakın rakibi AKP’li Altınok’a fark attı.

. Beypazarı: CHP’li Özer Kasap, Yüzde 48.53 oy oranıyla Beypazarı’nda başkanlığı kazanmıştı. Mansur Yavaş, memleketi Beypazarı’nda yüzde 60.23 oy oranıyla yüzde 31.19 oy alan en yakın rakibi Altınok’a rekor fark attı.

. Çamlıdere: AKP’nin adaylığını reddetmesi sonucunda bağımsız şekilde aday olan Adem Ceylan’ın yüzde 49.56 oyla kazandığı Çamlıdere’de, AKPli Hazım Caner Can yüzde 26.19 oy, CHP’li Mehmet Cengiz ise yüzde 16.89 oy almıştı. Yavaş Çamlıdere’de yüzde 39.42 oy alarak Altınok’un arkasında kaldı.

. Çankaya: CHP’nin Ankara’daki kalelerinden biri olan Çankaya’da CHP’li Hüseyin Can Güner, yüzde 65.25 oy oranıyla en yakın rakibine yüzde 50’lik fark atarak kazandı. Yavaş ise Çankaya’dan yüzde 79.15 oranında oy alarak tarihi bir başarıya imza attı. Yavaş’ın rakibi AKP’li Altınok ise Çankaya’dan yalnızca yüzde 14.83 oranında oy alabildi.

. Çubuk: Çubuk’ta AKP’nin adayı Baki Demirbaş yüzde 43.27’lik oy oranı ile seçimleri kazanırken YRP’li Mustafa Erdoğan yüzde 27.48 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı. CHP’li Can Kaderoğlu ise yüzde 23.69 oyla üçüncü sırada yer aldı. Buna karşın Yavaş, yüzde 38.57 oranında oyla CHP’nin ilçedeki adayı Kaderoğlu’ndan yüzde 15 fazla oy almış oldu.

. Elmadağ: CHP’nin kalelerinden olan Elmadağ’da CHP’li Adem Barış Aşkın, ikinci dönemi için girdiği seçimi yüzde 53.78 oy oranı ile kazandı. Mansur Yavaş’ın Elmadağ’dan aldığı oy oranı ise yüzde 58.99 olarak kayıtlara geçti. AKP’li Eyyüp Tekiner’in Elmadağ’da aldığı oy oranı yüzde 36.43 iken Altınok’un ilçeden aldığı oy oranının yüzde 34.23’le ilçe başkan adayından daha düşük olması dikkat çekti.

. Etimesgut: MHP’nin kalesi olarak bilinen Etimesgut’ta seçimin sürpriz kazananlarından biri olan CHP’li Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56.61 oy oranıyla başkanlığa seçilmişti. En yakın rakibi MHP’li Enver Demirel ise yüzde 32.64 oy alabilmişti. Yavaş, Etimesgut’ta yüzde 65.38 gibi yüksek bir oy oranı alırken, Altınok yalnızca yüzde 27.10 oy alabildi.

. Gölbaşı: MHP’nin kalelerinden biri olarak bilinen Gölbaşı da seçimin sürpriz sonuçlarının yaşandığı ilçelerden birisiydi. CHP’li Yakup Odabaşı, yüzde 44.33’lük oy oranıyla seçimin galibi oldu. İkinci dönemi için MHP’den aday olan Ramazan Şimşek ise yüzde 21.71 oranında oy alabilmişti. Yavaş, Gölbaşı’ndaki oyların yüzde 59.15’ini alarak Altınok’a yüzde 26’lık fark attı.

. Güdül: Güdül’de yüzde 55.7 oranında oy alan CHP’li Mehmet Doğanay, ikinci dönemi için aday olan AKP’li Muzaffer Yalçın’ı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturdu. Yavaş ise Güdül’den 55.40 oranında oy alırken, Altınok’un yüzde 41.10 oy aldığı görüldü.

. Haymana: Haymana’da ise CHP’li Levent Koç’a yüzde 49.52 oranında oy veren yurttaşlar ikinci dönemi için AKP’li Özdemir Turgut’a izin vermemişlerdi. Yavaş, Güdül’de yüzde 55.40 oranında oy aldı. Altınok ise 41.10 oranında oyun sahibi oldu.

. Kahramankazan: Kahramankazan’da da CHP’li Selim Çırpanoğlu, yüzde 49.55 oranında oy alarak ikinci dönemi için koyduğu adaylığında yüzde 43.79 oranında oy alan AKP’li Serhat Oğuz’u mağlup etti. Yavaş’ın ilçedeki oyu yüzde 52.20 iken, Altınok oyların yüzde 41.11’ini alabildi.

. Kalecik: Kalecikte de galip gelen yüzde 50.09 oy oranıyla CHP’nin adayı Satılmış Karakoç oldu. Karakoç’un en yakın rakibi ise yüzde 38.54’lük oy oranı ile MHP’li Erdal Dal oldu. Yavaş, ilçeden yüzde 55.28 oranında oy almışken, Altınok oyların yüzde 38.54’lük kesimini aldı. Altınok, MHP seçmeninin tamamının oylarını almış gibi görünürken Yavaş’ın diğer seçmenlerin oylarını çekmeyi başardığı anlaşılıyor.

. Keçiören: AKP’nin ABB’ye Başkan adayı olarak koyduğu Turgut Altınok’un başkanlığını yaptığı Keçiören’de, CHP’li Mesut Özarslan yüzde 47.95’lik oy oranı ile galip geldi. AKP’li Zafer Çoktan ise Keçiören’de yaşayan yurttaşların yüzde 38.56’sının oyunu alabildi. Yavaş’ın Keçiören’den aldığı oyun yüzde 55.18 oranında olmasıyla birlikte, Altınok’un kendi yönettiği ilçeden yüzde 37.08 oranında oy alabilmesi dikkat çekti.

. Kızılcahamam: Kızılcahamam’da kıran kırana geçen seçim yarışını AKP’nin adayı Süleyman Acar, yüzde 44.59 oy alarak kazanmış, CHP’li Coşkun Ünal ise yüzde 42.21 oy oranı ile ikinci olmuştu. Yavaş’ın ilçeden aldığı oy oranı yüzde 45.25 olurken, Altınok yüzde 48.28 oy oranına sahip oldu.

. Mamak: Mamak’ta CHP’li Veli Gündüz Şahin, yüzde 52.9 oranında oy alarak yüzde 36.16 oy alan önceki dönemde Altındağ Belediye Başkanı olan AKP’li Asım Balcı’ya karşı üstün geldi. Yavaş, Mamak’tan yüzde 60.80 oranında oy aldı. Altınok ise yüzde 32.18 oranında oyla Yavaş’ın gerisinde kaldı.

Nallıhan: Nallıhan’da CHP’li Ertunç Güngör yüzde 53.57 oy oranıyla başkalık koltuğuna oturdu. İkinci sırada ise yüzde 41.58 ile AKP’li İsmail Öntaş yer aldı. Yavaş Nallıhan’da yüzde 58.40 oranında oy toplayabilmişken Altınok oyların yalnızca yüzde 36.75’ini alabildi.

. Polatlı: Geçtiğimiz dönem MHP’den aday olarak seçimi kazanan Mürsel Yıldızkaya, bu seçime CHP’den girerek kazandı ve ikinci döneminde CHP’den seçilmiş oldu. yüzde 47.9 oy alan Yıldızkaya’yı yüzde 37.97’lik bir oranla MHP’li Levent Çağlancı takip etti. Yavaş, Polatlı’dan yüzde 62.33 lük yüksek bir oy oranı aldı. Altınok ise yüzde 29.40 oranında kaldı. Bu kapsamda Yavaş’ın MHP’li seçmenlerin bir kısmından oy aldığı görüldü.

Pursaklar: Pursaklar’da AKP’nin adayı Ertuğrul Çetin, yüzde 53.96 oy oranıyla seçimleri kazanırken ikinci sırada CHP’nin adayı Halil Tunçay yüzde 22.08 oyla yer almıştı. AKP’nin yüksek oy oranıyla kazandığı ilçede Yavaş, CHP’nin İlçe Belediye Başkan adayına kıyasla yüzde 16 daha fazla oy alarak yüzde 38.24 oranıyla seçimi tamamladı. Seçilen AKP’li İlçe Belediye Başkan adayının oyunun yüzde 53.96 olmasına karşın Altınok’un yazde 49.71 oy alması ise dikkat çekti.

Şereflikoçhisar: Şereflikoçhisar’da CHP’li Mustafa Koçak yüzde 60.27 ile başkanlığa seçilirken AKP’li Memiş Çelik yüzde 28.32 oy alabildi. Yavaş, ilçeden yüzde 61.71 oranında oy alırken, Altınok yüzde 30.82 oranında kaldı.

Yenimahalle: CHP’nin Ankara’daki kalelerinden olan Yenimahalle’de ise CHP’li Fethi Yaşar, yüzde 59.13 oyla tekrar başkanlığa seçilirken, AKP’li Abdulkadir Aydoğan yüzde 31 oranında oy aldı. Yavaş, Yenimahalle’de yüzde 64.24 oyu kendisine almayı başarırken, Altınok yüzde 28.82 oranla yetindi.