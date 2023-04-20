AKP’li iş insanına milyonluk ihale

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi 4 Nisan’da Elazığ Karakoçan’da yapılması planlanan “309 Adet Konut ve Sarıcan Beldesi 48 Adet Konut İnşaatlarıyla Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıktı. Altı şirketin katıldığı ihaleyi ise 666 milyon 666 bin 666 TL’ye kamuoyunun yakından tanıdığı Ziver Holding’e bağlı Ziver Petrol Anonim Şirketi aldı. Holding yönetiminde AKP’ye yakınlığıyla bilinen Veysel Demirci bulunuyor.

ADAY ADAYI OLMUŞTU

Demirci, 2015 genel seçimlerinde Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olan Demirci’ye iktidar desteği azalmadı. Şirket, 2016’dan sonra holdingleşme sürecine başladı. Holding şirketleri arasında Ziver İnşaat, Ziver Havacılık, Ziver Petrol, Ziver Sigorta ve Ziver Gıda bulunuyor. Öte yandan Zivet Havacılık’ın filosunda üç iş jeti bulunuyor.