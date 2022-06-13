AKP’li ismin 60 projesine MHP’li Alanya Belediyesi’nden jet hızıyla onay geldi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Antalya’nın MHP’li Alanya Belediyesi’nde ‘proje’ tartışması yaşandı. Belediye meclisinin haziran ayı toplantısında, AKP Alanya İlçe Başkanı mimar Mustafa Toklu’nun belediyeden aldığı projeler gündeme geldi. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Toklu’nun projelerine belediyeden jet hızıyla onay geldiğini öne sürdü. Zavlak, buna karşın bazı mimarların belediyeden proje dahi alamadığını kaydetti.

"ADALET İSTİYORUZ"

Zavlak, “30’lu yaşlarda genç bir mimar, bir projesiyle ilgili Alanya Belediyesi’ne müracaat ediyor. Ancak yaklaşık altı aydır ruhsat alamıyor. Zamanla imar değişiyor, proje iptal ediliyor ve bu genç arkadaşımız işinden oluyor. Diğer taraftan siyasetin içinde bulunan başkan, bir yıl içinde ışık hızıyla 60 proje geçirebiliyor. Sizlerden adaletin sağlanmasını rica ediyorum. Siyasi kimliği olanlara ayrıcalık tanınmamalı, sokaktaki vatandaşla farklılıkları olmamalı” dedi.

"ANORMALLİK VAR"

Tartışmaya neden olan konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan şu ifadeleri kullandı: “Zavlak’ın ifadesi ‘iktidar partisi uhdesinde siyasi kimliği olan kişi, bir senede 60 projeyi geçirebiliyorsa işi düz mimarlık olan kişi neden geçiremiyor’ endişesidir. Burada bir anormallik olduğu aşikar. Alanya Belediyesi ve ilgili başkan bu konuyu net olarak kamuoyuna açıklamalıdır.”

TOKLU’DAN YANIT

AKP’li Toklu da Zavlak ve Arıkan’a gündeme getirdiği konuya ilişkin açıklama yaptı. Toklu, “Alanya Belediyesine sunulan tüm projeler içinde bizim büromuzun oranı yaklaşık yüzde 3’tür. Bir yıllık sürede hukuka uygun bir şekilde ruhsatlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.