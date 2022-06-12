Okçuluk tesisine 60 milyon TL harcamıştı: AKP'li Şahinbey Belediyesi 25 arsa satıyor

12 Haziran 2022 Pazar, 16:09

Mahkeme kararını beklemeden yıkım yapıp ardından mahkemenin yıkımla ilgili iptal kararı vermesi, Atatürk düşmanı beyanlarıyla bilinen yazarların belediyenin düzenlediği kitap fuarlarına davet edilmesi ve 60 milyon TL'ye Okçuluk Tesisi yapılması gibi birçok olumsuz haberle gündeme gelen Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi, belediyeye ait 25 arsa için meclisten satış kararı aldı.

CHP'Lİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, vatandaşın evine ekmek götüremediği bir dönemde okçuluk ve atıcılık tesisi yapılmasına CHP grubu olarak karşı çıkmalarına rağmen ihalenin yapıldığını belirten Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Bir yanda okul yapmak için arsa bulunamazken, bu ve bunun gibi israf pojeler nedeniyle Şahinbey halkının, Gazianteplilerin malı olan 25 arsa için, CHP grubunun karşı çıkmasına rağmen Haziran Ayı meclis toplantısında satış kararı alındı” dedi.

Satış kararıyla ilgili maddenin içinde ayrıca Güneykent Mahallesi 4500 ada ve 5892 imar uygulaması sonrası oluşacak parsellerle ilgili de Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yetki verildiğini vurgulayan Kalkan, “Bu arsaların nasıl satılacağına yönelik işlemleri Mehmet Tahmazoğlu yürütecek. Gaziantep’li hayırseverlerin okul yaptırmak için arsa bulamadığını herkes biliyor. Şahinbey Belediyesi ve Belediye Başkanı da halkın arsalarını parsel parsel satıyor” diye konuştu.

BAKANLIKTAN KDV MUAFİYETLİ ARSA SATIŞI

Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı da Şahinbey ve Şehitkamil İlçesi'ndeki 21 arsanın satışı için ihale açtı. Bilboardlarda duyurulan ilanda, arsaların “KDV'den muaf” olarak ve yüzde 25'i peşin, kalanı da 24 ay taksitle satılacağı kaydedildi. Hazine'e ait 21 arsanın satış ihalesi 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.