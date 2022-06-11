AKP’li Çekmeköy Belediyesi Başkanı 'Betonarme yapı olmayacak' dedi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:15

İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin yurttaşların itirazına rağmen Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve deprem toplanma alanı da olan ilçenin en büyük ikinci parkında başlattığı inşaat çalışması 5’inci gününde sürüyor. Yurttaşların şantiyeye dönen park alanının kapısında başlattığı nöbette 5’inci güne girilirken park alanında ise iş makineleri çalışmaya devam ediyor. İnşaat alanına çevrilen park alanını ise onlarca polis koruyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP’li Çekmeköy Belediyesi Başkanı Ahmet Poyraz ise yaptığı açıklamada, “Toplam 6 bin 837 metrekarelik park alanının 2 bin 696 metrekarelik kısmına semt pazarı yapılacak” ifadelerini kullandı.

Poyraz açıklamasında, “Bu alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edilecektir” dese de AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin söz konusu alan için düzenlediği ihale dosyasında park alanına “betonarme” yapı inşa edileceği belirtiliyor.

BETONARME YAPI OLACAK

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, yurttaşların günlerdir korumaya çalıştığı park alanı için Çekmeköy Belediyesi 9 Mayıs’ta “Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi tam 30 milyon 952 bin TL teklif veren Ekşioğlu Yapı Şirketi aldı. İhale dosyasında ise söz konusu projenin “3 bin 95 metrekare büyüklüğünde, kapalı alanlı, betonarme ve çelik konstrüksiyonla yapılacağı” belirtildi.

Öte yandan parkını korumaya çalışan mahalleli de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nin en güzel parkını park olarak korumak istiyoruz. Bu park yaşlılarımızın nefes aldığı, çocuklarımızın güven içinde oynadığı bir yer. Buraya yeni bir kapalı pazar alanı ve otopark yapılmasını istemiyoruz. Ayrıca, bu alan bizim deprem toplanma alanımız. Çekmeköy’de toprağa, ağaç gölgesine, çimene hasret kaldık. Parkıma dokunma” ifadeleri yer aldı.

BAŞKANA SORULAR YÖNELTİLDİ

Öte yandan mahallelinin hazırladığı açıklamada AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’a yönetilen bazı sorular şu şekilde:

• Yeni pazar yeri ve otopark 31 milyon TL’ye mal olacak. Parkımız, ağaçlarımız para karşılığında inşaat şirketine mi satılıyor?

• Neden halkla inatlaşıyorsun?

• İlla pazar yeri yapacaksan neden bir parkı yıkarak yapıyorsun? Neden başka bir yere yapmıyorsun?

• Yıkmak istediğin park bizim depremde, afet zamanında toplanma alanımızdır. Depremde ölüp gidelim mi? Bu mahalleye kastınız mı var?

• 8 Haziran Çarşamba sabahı iş makinelerini sabahın beşinde parka neden soktun ve parkı yıkmaya başlattın? Ruhsatlar nerede, projeler nerede?