AKP'li Kabaktepe'den adaylık sinyali: 'Erdoğan'ı 2028'de başkan yapacağız'

7 Şubat'ta gerçekleştirilecek olağan kongrede görevi Abdullah Özdemir'e devredecek olan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "2028'de Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız" dedi.

AKP'li Kabaktepe'den adaylık sinyali: 'Erdoğan'ı 2028'de başkan yapacağız'
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:55

AKP İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin sinyal verdi.

 "2028'de Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız" diyen Kabaktepe, 7 Şubat'ta görevini Abdullah Özdemir'e bırakacak.




Etiketler: #ABDULLAH Özdemir #Erdoğan #aday

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