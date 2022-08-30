AKP'li Keçiören Belediyesi çalışanları, 'burada içki içemezsiniz' diyerek yurttaşların üzerine yürüdü

AKP'li Keçiören Belediyesi çalışanları, Keçiören'de bir parkta arabada içki içen yurttaşlara "Burası belediyeye ait park. Burada içki içemezsiniz" diyerek müdahale etti. Kendilerine 'park kontrolü ekibi' diyen çalışanlar, parktan kendilerini kovamayacaklarını söyleyen yurttaşların üzerine yürüdü. Olay anına ilişkin görüntülerde; çalışanların, kendilerinden kimlik isteyen yurttaşlara "Altımda araba var, telsizim var. Daha ne istiyorsun? Başkomiser kimliği mi olacak?" dediği duyuldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 18:07
AKP'li Keçiören Belediyesi çalışanları, 'burada içki içemezsiniz' diyerek yurttaşların üzerine yürüdü
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AKP'li Keçiören Belediyesi'nde çalışan 2 personel; 'park bahçeye baktıklarını' söyleyerek bir parkta park halinde duran bir arabada içki içen yurttaşlara "Burası belediyeye ait bir park. Burada içki içemezsiniz" diyerek müdahale etti.

BirGün'de yer alan habere göre, belediye çalışanları; yurttaşların kendilerine böyle bir yetkilerinin olmadığını söylemesi üzerine "Biz park kontrol ekibiyiz" dedi. Olay anına ilişkin görüntülerde; belediye çalışanlarının, kendilerinden kimlik isteyen yurttaşlara "Altımda araba var, telsizim var. Daha ne istiyorsun? Başkomiser kimliği mi olacak?" dediği duyuldu.

Olay anına ilişkin konuşan yurttaş, belediye çalışanlarının üzerine yürüdüğünü de söyledi. Yurttaş, belediye çalışanlarının gösterdiği kimlikte, görevlerinin yazılı olmadığını yalnızca "Keçiören Belediyesi personeli" yazdığı bilgisini de verdi.

Görüntülerde; herhangi bir yetkileri olmamasına rağmen yurttaşlara müdahale etmeyi sürdüren belediye çalışanlarının yurttaşlara "Zabıtayı arayayım onlarla konuş. Sana anlatıyorum ‘git, ceza yeme’ diyorum" dediği duyuldu.


AKP Keçiören Belediyesi

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