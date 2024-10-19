AKP'li Keskinkılıç'tan partisini eleştirenlere: O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı?

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:05

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:18

AKP Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin Eskipazar İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Eskipazar’da yatırımların atıl kaldığı eleştirilerine tepki gösteren Keskinkılıç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette hiç iş yapmadan, boş konuşan boş adam çok. Bir tane çivisi yok adamın, memlekete çaktığı bir tane çivisi yok. Bir tane kazık çakmamış bir tarlanın başına. Adam geliyor, kahvede boş boş konuşuyor. Allah rızası için, boş adamların boş konuşmalarını dinlemeyin ya. Bu memleket neden kaybetti? İki şeyden kaybetti. Bir, birlik ve beraberlik olamadı. İki, boş olan, boş konuşan adamların lafının arkasına çok düştü. İki şeyden kurtulacağız. Birlik olacak, beraber olacağız. Boş konuşan, boş adamları dinlemeyeceğiz. Adam geliyor, yalan yanlış konuşuyor. Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Kahvede oturmuş ahkam kesiyor. Allah’tan kork yani. Yazıyor sosyal medyada, ‘Ne yaptınız’ diyor. Memlekete gelip giderken OSB’ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? O kamyonlar, o kepçeler, o temeller nereye atılıyor? Allah’tan korkun. 'Bir girip baktın mı?' diyorum, ‘bakmadım’ diyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalfası. Diyorum ki, 'Hadrianapolis’e gittin mi?', 'Gittim, bir de resim çektirdim, diyor. Onu kim yaptırdı? Baban mı yaptırdı lan? Kim yaptırdı onu? İşte, bu memlekette bu boş adamların, bu boş konuşanların bu memleketten uzaklaşması lazım. Boş konuşa boş konuşa bu memleketi bu hale getirdiler."