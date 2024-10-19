AKP’nin genişlettiği kamu özel işbirliği projeleri bütçeyi sarsacak

Kamuya ağır yük getiren kamu özel işbirliği projeleri için önümüzdeki yıllarda da bütçeden şirketlere milyarlarca lira akacak.

AKP’nin genişlettiği kamu özel işbirliği projeleri bütçeyi sarsacak
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:27

TBMM’ye sunulan 2025 Bütçesi’nde kamuya ağır yük getiren garanti ve katkılar için şirketlere gelecek yıllarda ne kadar ödeme yapılacağı da yer aldı.

Sağlık Bakanlığı bütçesine göre, şehir hastanelerine ilişkin ödenekler şöyle: Hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler için bu yıl 26.1 milyar TL ödenek öngörülmüştü. Gelecek yıl bu 37.4 milyar TL’ye çıkacak.

2026’da 42.4 milyar TL, 2027’de de 46.1 milyar TL olması öngörülüyor. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli için bu yıl 57.5 milyar TL bütçe verilmişti. Gelecek yıl 67.1 milyar TL’ye çıkacak. 2026’da 72.6 milyar TL, 2027’de de 75.5 milyar TL’ye yükselecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe teklifine göre ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı payı ödemeleri de şöyle: Bu yıl ayrılan ödenek 73.8 milyar TL’ydi. Gelecek yıl 94.6 milyar TL’ye çıkacak. 2026’da 114.1 milyar TL, 2027’de de 118.7 milyar TL olması öngörülüyor.

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri de şöyle oldu: Bu yıl 4.9 milyar TL bütçe ayrılmıştı. Gelecek yıl 3 milyar, 2027’de 3.3 milyar TL bütçe öngörüldü. 


Etiketler: #Bütçe #Hastane #ödenek #Sağlık Bakanlığı

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