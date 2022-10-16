Sayıştay'ın önerilerine karşın yıllardır TTK'nin işçi açığı giderilmiyor

16 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2020’yi 1.3 milyar TL dönem zararı ile kapattı. Zarar önceki yıllara göre arttı. 2018’de zarar 898 milyon liraydı. 2019’da 1.1 milyar liraya çıktı. Kuruluşa 2020’de bütçeden sermaye ve görevlendirme bedeli olmak üzere yaklaşık 1.5 milyar lira transfer yapıldı. Bütçenin “borç verme” kaleminden yılbaşından bu yana TTK’ye 1.4 milyar TL aktarıldı.

‘KRİTİK SAYILAR’

Mayıs ayında TBMM KİT Komisyonu’nda TTK’nin hesapları görüşüldü. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumdaki çalışan sayısı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Personel durumumuza baktığımızda, şu anki durum, yer altı işçimiz 6 bin 68, yerüstü işçimiz 1400 - bunun toplamı 7 bin 464 yer altı, yerüstü işçisi olarak - sözleşmeli memur bin 230, toplamda 8 bin 698 personel.”

Sayıştay temsilcisi önerileri dile getirdi. Personel sayısındaki yetersizliğe dikkat çeken Sayıştay temsilcisi şöyle dedi:

“Emekliler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara düşen, işçilerin sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara gelen sıkıntıların giderilmesini teminen kurumun nitelikli işçi temin edilmesi hususunda ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunması önerilir.”

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, personel yetersizliğini kabul etmiş ve çalışmaların devam ettiğini savunmuştu.