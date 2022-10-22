AKP'li Mahir Ünal Cumhuriyet'i hedef aldı, tepkiler gecikmedi: 'Fesli Deli Kadir ölmedi'
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” dedi. Ünal'ın Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan açıklaması sosyal medyada gündem olurken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den sert tepki geldi.
AKP Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal dün; Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuştu. Ünal Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan konuşmasında şunları söyledi:
“Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.”
Ünal'ın söz konusu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Ünal’ın bu ifadelerini içeren videoyu, sosyal medya hesabında paylaşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, şu tepkiyi gösterdi:
“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize ilişkin kininiz, nefretiniz, mücadeleniz bitmedi. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Siz zaten olmayan düşünce setleriniz ile beyhude çabalarınıza devam edin.”
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize ilişkin kininiz, nefretiniz, mücadeleniz bitmedi. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Siz zaten olmayan düşünce setleriniz ile beyhude çabalarınıza devam edin. https://t.co/0X86blnMri— UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) October 22, 2022
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise mesajında,"Fesli Deli Kadir ölmedi, ruhu Mahir Ünal’da yaşıyor. Tek eksiği fesi!" dedi.
Fesli Deli Kadir ölmedi, ruhu Mahir Ünal’da yaşıyor. Tek eksiği fesi! https://t.co/Q2ovvrkEvq— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) October 22, 2022
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