AKP'li meclis üyeleri arasında 'tekme tokat' kavga: Suç duyurusunda bulundu

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:24

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi öncesinde parti grupları olağan toplantılarını gerçekleştirmek üzere toplandı. AKP grup odasındaki toplantı sırasında kavga çıktı.

AKP'li Meclis Üyesi Fatih Vanlıoğlu'nun, AKP'li Meclis Üyesi Halim Yıldırım'ın saldırısına uğradığı ve tekme-tokat grup odasından dışarı atıldığı öğrenildi.

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, daha önce Vanlıoğlu hakkında parti içinde disiplin soruşturması açıldığı ve bu süre boyunca meclis oturumlarına katılmadığı kaydedildi. Disiplin soruşturmasının ardından aklanan Vanlıoğlu'nun meclis toplantısına katılmak üzere belediyeye geldiği, AKP grup odasında AKP'li üye Halim Yıldırım'ın saldırısına uğradığı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yıldırım'a karşılık vermeyen Vanlıoğlu'nun grup odasında çıktığı ve durumu polise bildirdiği aktarıldı. Darp raporu alan Vanlıoğlu, kendisine saldıran Halim Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Vanlıoğlu’nun, belediyenin güvenlik personelinin olayın parti grup odasında gerçekleşmesi gerekçesiyle olaya müdahale etmemesi nedeniyle belediye yönetimi hakkında da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.