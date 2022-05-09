Ali Babacan'dan 'AKP' ve 'seçim' yorumu: Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin düzenlediği bir organizasyonda gençlerle bir araya geldi.

2018’den bu yana AKP’ye verilen desteğin düzenli olarak düştüğünü söyleyen Babacan "İnsanlar bu partinin sorunları çözeceğini ve ülkeyi ilerleteceği için mi destek veriyor? Yoksa daha kötüsünden korktukları için mi destek veriyor? AK Parti’ye destek verenlerin önemli bir kısmı daha kötüsünden korktukları için destek veriyor. ‘Ben AK Parti’ye, Tayyip Erdoğan’a oy vereyim. O ülkenin sorunlarını çözecek’ diye bir şey yok" dedi.

"KRİZLE ÇÖZEMEZSİNİZ"

“Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var" diyen Babacan, "Hem sorunları çözme hem de temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini vermemiz gerekiyor. İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım" ifadelerini kullandı.

Babacan, “Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz. Diyelim ki dindar bir vatandaşın imam hatiplerle ya da başörtüsü meselesiyle ilgili hissiyatı… ‘Ekonomik kriz var, ben başka bir partiye oy vereyim’ demez. Bu konularda kendisini emin ve güvencede hissetmek ister. ‘Bu parti daha iyi iş çıkarabilir ve ülkenin sorunlarını çözebilir’ güvenini oluşturduğumuz anda işimiz kolaylaşmaya başlar" diye konuştu.