AKP’li meclis üyesi Aydın’da herkesin havuzu olduğunu iddia etti; Çerçioğlu: Sizin havuzunuz var. Yoksul vatandaşın nerede havuzu var
Aydın Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis toplantısında, AKP’li Meclis üyesi Neşe Menderes, belediyenin hazırladığı yüzme havuzu projesini, “Herkesin havuzu var zaten” diyerek eleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Nerede herkesin havuzu var sizin havuzunuz var. Burada birçok fakir, yoksul vatandaşın nerede havuzu var Allah aşkına” yanıtını verdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına bugün “havuz tartışması” damga vurdu.
AKP'li Üye Neşe Menderes yapılacak olan kapalı yüzme havuzu projesini eleştirerek şehirde herkesin havuzunun olduğunu öne sürdü.
Menderes'in, “Aydın merkezdeki öğrenciler için sporcu yetiştirilmeleri için bir yüzme havuzumuz var mı” sorusu üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, “Sayın Meclis üyesi illa sporcu yetiştirmek konu değil ki... Siz de ben de veya başka birisi de spor için 50 yaşında olur, 60 yaşında olur gider yüzer” yanıtını verdi.
Menderes, “Herkesin havuzu var zaten” karşılığını verince, Çerçioğlu ise “Nerede herkesin havuzu var sizin havuzunuz var. Burada birçok fakir, yoksul vatandaşın nerede havuzu var Allah aşkına” sözleriyle tepki gösterdi.
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