AKP'li meclis üyesi Fikret Mısırlı partisinden istifa edip İYİ Parti’ye geçti

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:23

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis üyesi olan Fikret Mısırlı'ya rozetini TBMM'de yapılan grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Mısırlı, kürsüdeki konuşmasında İYİ Parti Grubu'na şöyle seslendi:

"Sevgili İYİ ailem... Aranıza katıldım. Geç katıldım, özür dilerim. Umarım bu katıldığım noktadan itibaren sizlere daha büyük destek göstererek hızınıza erişmeye çalışırım. Hepinize teşekkür ederim."

Mısırlı, 2003 yılından itibaren AKP teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev almıştı.