AKP'li meclis üyesi Fikret Mısırlı partisinden istifa edip İYİ Parti’ye geçti
İzmir’de Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Meclis üyesi Fikret Mısırlı, AKP'den istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis üyesi olan Fikret Mısırlı'ya rozetini TBMM'de yapılan grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.
Mısırlı, kürsüdeki konuşmasında İYİ Parti Grubu'na şöyle seslendi:
"Sevgili İYİ ailem... Aranıza katıldım. Geç katıldım, özür dilerim. Umarım bu katıldığım noktadan itibaren sizlere daha büyük destek göstererek hızınıza erişmeye çalışırım. Hepinize teşekkür ederim."
Mısırlı, 2003 yılından itibaren AKP teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!