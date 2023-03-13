Meral Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle genel merkez ek binasında toplandı.
İYİ Parti GİK, bugün Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinin ek binasında toplandı.
Partiden toplantıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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