Meral Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle genel merkez ek binasında toplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:18
Meral Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
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İYİ Parti GİK, bugün Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinin ek binasında toplandı.

Partiden toplantıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.


Meral Akşener İyi Parti toplantı

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