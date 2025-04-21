AKP'li meclis üyesinin, CHP'li Yağmur Özkan'a küfürlü saldırısına tepki

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:15

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:15

CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Yağmur Yurdakul Özkan, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkan, şahsına yöneltilen hakaretin yalnızca kendisine değil, tüm kadınlara ve farklı düşüncedeki yurttaşlara yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. Basın açıklamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınarlı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da katıldı.

Açıklamayı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, olayın yalnızca bir küfürle açıklanamayacak kadar ciddi ve ahlaksız bir saldırı olduğunu belirtti. İnanç, 18 Nisan 2025 Cuma günü gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında Erdal Seyitler'in, meclis salonunda tüm İzmirlilerin temsil edildiği ortamda, bir kadın meclis üyesine ağır hakarette bulunduğunu ifade etti.

"SALDIRI ÖZGÜRLÜKÇÜ KİMLİĞE YAPILMIŞTIR"

İnanç, bu saldırının sadece Yağmur Özkan’a değil, İzmirli kadınlara ve özgürlükçü kimliğe yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. AKP’li meclis üyesinin kullandığı küfürleri tekrarlamaya utanacak kadar seviyesiz olduğunu belirten İnanç, "Bu zihniyetin kadınların özgürlüğüne ve temsiliyetine tahammülü yoktur" dedi.

CHP Grubu, sadece bu olayın değil, daha önce yine AKP’li bir meclis üyesinin kadın cinayetleri ile ilgili sarf ettiği “Öldürülenler kadar ölen de suçludur” sözlerinin de unutulmadığını hatırlatarak, yaşananların tesadüf olmadığını, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran bir anlayışın sonucu olduğunu dile getirdi.

Altan İnanç, olayın ardından AKP İzmir İl Başkanlığı’na ve AKP’li meclis grubuna çağrıda bulunduklarını, ancak herhangi bir tepki verilmediğini, bu nedenle bu anlayışın sahiplenildiğini ifade etti. CHP Grubu olarak yalnızca Yağmur Özkan için değil, Türkiye’de şiddete uğrayan, öldürülen tüm kadınlar için mücadele ettiklerini söyleyen İnanç, "Bir küfürle başlayan bu şiddet, büyüyerek devam eder. Bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

Basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa süre önce yaptığı “Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla tarihe karıştı” sözlerine de atıf yapılarak, yaşanan olayların bu söylemle çeliştiğini vurgalayarak, "2024 yılında cinayete kurban giden 394 kadın düşünüldüğünde, AKP’nin kendi gerçeği ile yüzleşmekten ne kadar uzak olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.

CHP Grubu, AKP’li Erdal Seyitler hakkında resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak, meclis çatısı altında ve toplumda kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini ilan etti.

"ŞAHSIMA EDİLEN HAKARETİ TÜM KADINLARA EDİLMİŞ KABUL EDİYORUM”

Meclis oturumunda, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının hukuksuz bir şekilde iptal edilmesi ve sürece ilişkin yaptığı konuşmanın AKP grubu tarafından kesildiğini aktaran Özkan, “Sözlerimi hazmedemeyen, bağırarak ve parmak sallayarak üzerimize yürüyen AKP’li meclis üyesi haddini fazlasıyla aşmıştır. Basına da yansıdığı üzere şahsıma hakaret ve küfür içeren ifadelerle saldırılmıştır” dedi.





Kendisinin sadece bir meclis üyesi değil, aynı zamanda bir yurttaş ve kadın olarak, halkın iradesini temsil etmek üzere orada bulunduğunu vurgulayan Özkan, İzmir gibi çağdaş bir kentte, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir mecliste bu tür çirkin olayların yaşanmasının utanç verici olduğunu söyledi.





Özkan, “Bu ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanarak meclis üyesi seçilmiş bir kadınım. Şahsıma edilen hakareti tüm kadınlara, tüm siyasilere edilmiş kabul ediyorum" diyerek, yasal süreci başlatacağını ve yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.





Grubun açıklaması, “Susmuyoruz, korkmuyoruz ve kadına şiddeti normalleştirmeye çalışan zihniyete itaat etmiyoruz!” sözleriyle sona erdi.