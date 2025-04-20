Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine 'araç tahsisleri' ortaya çıktı: İBB'nin AKP'li döneminde yurttaşa ödetilmiş!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 'Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?' paylaşımlarına devam ediyor. Yavuzyılmaz, "AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine 1 gün, 2 gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 NZ 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiğini tespit ettik" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine keyfi araç tahsis edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Yavuzyılmaz, "Aracın kiralama ve şoför maaşı gibi giderleri İstanbul halkına ödetilmiş yani İBB’nin kasasından ödenmiş durumda. Bu araç tahsisi nedeniyle İBB’nin kasasından çıkan tutarın güncel karşılığı 2 Milyon Lira!" ifadelerini kullandı.
"EKREM İMAMOĞLU BU TAHSİSLERİ DURDURMUŞTUR"
Söz konusu tahsisler ile ilgili araç teslim tutanaklarını da paylaşan Yavuzyılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-2 ?
AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine
1 gün, 2 gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 NZ 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiğini tespit ettik.
Aracın kiralama ve şoför maaşı gibi giderleri İstanbul halkına ödetilmiş yani İBB’nin kasasından ödenmiş durumda.
Bu araç tahsisi nedeniyle İBB’nin kasasından çıkan tutarın güncel karşılığı 2 Milyon Lira!
Not: Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurmuştur."
Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-2 ?— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 20, 2025
AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine??
1 gün, 2 gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 NZ 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiğini tespit ettik.
Aracın kiralama ve şoför maaşı gibi… pic.twitter.com/dLTNqJuhQm
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