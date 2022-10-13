AKP'li Metin Külünk'ten garip dolar çıkışı: 7 liraya düşürecek formül verdi
AKP MKYK üyesi Metin Külünk, dolar/TL kurunun yüksekliğini dolarizasyona bağladı. Külünk, ekonomi 'tavsiyesi' vererek yurttaşların ellerindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini söyledi.
Dolar küresel anlamda yükselişini sürdürürken, TL'nin kırılgan yapısı dolar karşısındaki değer kaybını hızlandırdı.
Dolar/TL, faiz ile döviz politikası başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesini de geride bıraktı.
AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk ise katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelerde bulundu.
KÜLÜNK'TEN 'DOLAR' ÇIKIŞI
Külünk, Türkiye'de doların düşmemesini dolarizasyona bağladı. Öte yandan yurttaşa 'ekonomi tavsiyesi' verdi ve elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini söyledi.
Külünk'ün ifadeleri şöyle:
"1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer"
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