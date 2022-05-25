AKP'li Metin Külünk'ten Kılıçdaroğlu'nun 'sarı bürokratlar' çıkışı sonrası açıklama: 'Bu ülkenin düşmanlarından medet uman asalaklar...'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesapları üzerinden “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait” iddiasında bulunurken, bürokratlara da "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" uyarısında bulunmuştu.

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu uyarısı üzerine bir "açıklama" yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun memurları tehdit ettiğini öne süren Külünk, "İzzet yoksunları bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden emir alır ve devletinden aldığı güçle eşkiyadan ürkmez" dedi.

Külünk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde yaşayan ürkekler, bu ülkenin düşmanlarından medet uman asalaklardır. O asalaklar, bu devletin memuru görünmüş olabilirler ancak hiçbir zaman bu ülkeye memur olmamışlardır. "Kişi kendinden bilir eli" demişler. Asalaklar ve parazitler, dünyanın bütün canlılarını asalak ve parazit sanırlar. Tehditleri de ancak cirimleri kadardır" diyerek devam etti.

Kılıçdaroğlu'na "Haydi bakalım! Sen açıkla açıklayacaklarını, bizim senden yana açıklayacak tek bir cümlemiz yok" diye seslenen Külünk, CHP liderini üstü kapalı biçimde tehdit etti. Külünk, "Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı video konuşmasında AKP'nin paravan vakıf aracılığıyla ABD'ye para aktardığı iddiasında bulunurken kamudaki bürokratlara şöyle seslenmişti:

"Sarı bürokratlar. Sizler devleti, kanun dışı talimatlara uyarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandalla yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak, çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum, ‘sarılar.’ Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü, hiç gündemlerinde yoksunuz."