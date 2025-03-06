AKP’li Metiner’den Demirtaş’a sürpriz ziyaret: Mesajını paylaştı, ne konuştuklarını anlattı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:21

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:26

AKP'li Mehmet Metiner, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı'na başvurarak ziyarete gittiğini ve 2 saat görüştüklerini açıklayan Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demirtaş’ın mesajını da paylaşarak neler konuştuklarını aktardı.

Metiner’in paylaşımı şu şekilde:

“Bugün Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’la görüştüm.

Saat 13.00’te başlayan görüşmemiz 15.00’te bitti.

2 saat dolu dolu konuştuk.

Süreci etraflıca konuştuk.

Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk.

Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok önemliydi.

Silahların koşulsuz bırakılmasına dair dedikleri çok önemliydi.

Demokratikleşmenin şart veya gereklilik olarak anlaşılmaması bahsinde dedikleri çok önemliydi.

Kendisinin süreçle beraber bırakılacağı söylentilerinden duyduğu rahatsızlık kayda değerdi.

Barışın bu tür kişisel beklentilere veya taleplere indirgenmesinin yanlışlığına dair sözleri ziyadesiyle önemliydi.

Demokratikleşme taleplerinin silah bırakmanın sanki şartıymış veya gerekliliğiymiş gibi algılanmasına yönelik eleştirileri fazlasıyla önemliydi.

“Biz talep etmiyoruz, vaadediyoruz. Kendi devletimizi ve ülkemizi birlikte inşa ederek büyütmeyi vaadediyoruz” sözleri, sürecin üzerine oturduğu yeni paradigmayı anlamak isteyenler için çok çok önemliydi.

Silah yerine siyasette karar kılmanın mecburiyetine yaptığı vurgular çok önemliydi.

Özetle iki saat boyunca çok verimli ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Karşımda öfkeli birini değil olgunlukla ve akıllılıkla Türkiye Yüzyılı’nı silahlardan arındırarak birlikte inşa etmenin herkese kazandıracağını söyleyen, barışla herkes kazanır diyen ve barışı her şeyin üstünde tutan bir siyasetçi gördüm.

Demirtaş bu süreçte aklından ve deneyiminden yararlanılması gereken bir aktör.”

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞTÜM



Bugün Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’la görüştüm.



Saat 13.00’te başlayan görüşmemiz 15.00’te bitti.



2 saat dolu dolu konuştuk.



Süreci etraflıca konuştuk.



Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk.



Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 6, 2025

“'BARIŞ SAĞLANSIN BEN BURADA ÖLMEYE HAZIRIM’ DEDİ”

Ziyaretin ardından Ekol TV'ye de konuşan Metiner, şu açıklamaları yaptı:

"Öcalan'ın açıkladığı paradigmaya sonuna kadar bağlı olduğunu gözlemledim. Barış sürecini kalıcılaştıracak her türlü katkıya omuz vereceğini söylediler. Kendisiyle ilgili beklentisi olmadığını, süreç başarılı olursa kendisinin dışarı çıkacağına dair söylentilerin kendisini üzdüğünü, barış sürecinin kendisine endekslenmesinin doğru olmadığını, barışın her şeyden değerli olduğunu söyledi. 'Barış sağlansın ben burada ölmeye razıyım' dedi. Silah bırakmanın hiçbir koşula ve şarta bağlı olmaması gerektiğini, bunun zararlı olduğunu, demokratik mücadele dışında hiçbir yöntem olmadığını ve bunun için çalışacağını söyledi."

"ÖCALAN'IN YAPTIĞI ÇAĞRININ SURİYE'NİN KUZEYİNİ DE KAPSADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Demirtaş’ın, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın yaptığı çağrının yalnızca Türkiye ve Kuzey Irak’taki terör örgütü PKK unsurlarını değil, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyini de kapsadığını düşündüğünü belirten Metiner, bu çağrının YPG'yi de içine aldığını ifade ettiğini söyledi.

Metiner şöyle konuştu:

"Öcalan'ın yaptığı çağrının Suriye'nin kuzeyini de kapsadığını düşünüyor. Suriye'nin kuzeyinde tabii ki Suriye'nin sosyolojik gerçekliğine, tarihsel gerçekliğine uygun başka bir çözümün mümkün olabileceğine inandığını gördüm. Ama Öcalan'ın çağrısının aynı zamanda YPG'yi de Suriye'nin kuzeyinde kapsadığına inandığını söyledi. Olması gerekenin de bu olduğunu söyledi. Ama bu gerçekleştirilebilir bir şeydir. Bu süreç, süreç içerisinde Suriye'de de gerçekleşir, Türkiye'de de gerçekleşir. Ama geçmişte de olduğu gibi bugün de bu süreci sabote etmek isteyenler çıkabilir dedi. Dolayısıyla süreci sabote etmek isteyenlerin değirmenine su taşıyacak her söz ve davranıştan herkesin kaçınması gerektiğini söyledi. Dile çok vurgu yaptı. barışın dilinin çok önemli olduğunu söyledi. Hiç kimsenin bir diğerini incitmediği, kimseye kimsenin yenmek, yenilmek gibi bir denklem üzerinden birbiriyle konuşmadığı. Ama silah bırakmanın da hiçbir şarta ve gerekliliğe bağlanmadığı bir yeni paradigmada bahsetti."