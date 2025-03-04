Ameliyat geçiren Başak Demirtaş'tan ilk mesaj
Başarılı bir ameliyat geçiren Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlığının daha iyi gittiğini belirterek, teşekkür etti. Demirtaş, "Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce geçirdiği ameliyatın ardından X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"HALKIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başak Demirtaş, paylaşımında sağlığının iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun."
Herkese merhabalar,— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) March 4, 2025
Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum.
Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.
ÖZEL İZİNLE REFAKAT ETMİŞTİ
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, özel izinle eşine ameliyatı öncesi refakat etmişti.
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