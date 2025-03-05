AKP'li Miroğlu, Civan Haco-Hülya Avşar düetini hatırlatıp Sezen Aksu'ya seslendi: 'Tam zamanı değil mi?'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:08

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla açığa çıkan ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyla devam eden "süreç"le ilgili tartışmalar sürerken AKP'den ilginç bir davet geldi.

Eski AKP MKYK üyesi ve 26. Dönem Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından Civan Haco'nun 2012 yılında Hülya Avşar'la yaptığı düetin klibini paylaşıp Sezen Aksu'ya "Ne dersiniz tam zamanı değil mi?" diye seslendi.

Miroğlu paylaşımında şöyle yazdı:

"Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi.

Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz!

Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?"

Civan Haco’nun önceki "çözüm süreci" dönemine denk gelen, 2012 yılında Hülya Avşar ile Kürtçe düet yapıp “Esmer" isimli şarkıya çektikleri klibi çok konuşulmuştu.