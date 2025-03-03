Canlı yayını terk etmişti: AKP'li Orhan Miroğlu'ndan kanallara 'Kürtçe' önerisi

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:47

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:48

Habertürk TV'de Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının Kürtçe versiyonunun yayınlanmaması üzerine tartışma yaşandı.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Ahmet Türk’ün Kürtçe mesajının sansürlenmesine tepki gösteren AKP'li Orhan Miroğlu, Kürtçe mesajın yayınlanmamasını savunan Habertürk yazarı Nasuhi Göngür’e tepki göstererek canlı yayını terk etti.

Miroğlu, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Kürtçe için yaptığı teklifi dile getirerek, “Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz?" dedi.

'CİVAN HACO VE HÜLYA AVŞAR’A DÜET YAPTIRDIĞINIZ ZAMANI HATIRLAYIN'

Orhan Miroğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Mızrak çuvala sığmıyor! Diyoruz ki, Kürtçe’ye karşı medyamız ilgisiz, bu dili tanıma ve saygı gösterme yönünde çaba sıfır! Diyorlar ki, Öcalan’ın açıklamasında suç unsuru olabilir diye yayınlamadık! Yalan! Öcalan’ın o açıklaması, devletin ilgili kurumlarından bağımsız mı? Sonra Öcalan’a umut hakkı konuşulurken Öcalan yeni bir suç neden işlesin?! İlgili kurum Öcalan’a neden suç işletsin, bütün bu çabalar yeni yeni suçlar yaratmak için midir? Elbette değil.

Somut bir teklif yaptım: Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz?

Bu arkadaşlar da gerekli hallerde tercüme etsin dinleyicilerinize! Kürtler de böylece kendi dillerinin gördüğü bu saygıdan memnun ve mutlu olsun! Çünkü Kürtler bu saygıyı sadece devletten beklemiyor, devlet ve hükümet son yirmi yılda elbette üstüne düşeni yaptı, daha da iyi şeyler olacak bunu da görmek mümkün. 20 milyon insanın konuştuğu veya az çok bildiği bir dile karşı görevlerinizi yapmanızı ticari anlamda dahi engelleyen zihniyet değilse fırsat bu fırsat de hadi buyrun! Civan Haco ve Hülya Avşar’a düet yaptırdığınız zamanı hatırlayın ve işe koyulun görelim, bütün eleştirilerimiz için sizlerden özür dileyeyim!"