Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış: Benim canımı herkes desteklesin

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:30

Güncelleme: 27.10.2023 - 18:01

140Journos isimli youtube kanalında yayımlanan ‘Kedicik' isimli belgesel Adnan Oktar Suç Örgütü’nün çocukları ve kadınları nasıl tuzağa düşürdüğünü geniş kesimlere duyurdu. Belgesel büyük yankı uyandırırken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin de 13 yaşında örgütün radarına girdiği ortaya çıktı.

Posta'nın haberine göre her şey yıllar önce Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için destek olmasıyla başladı. Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken “Kedicik” lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu. Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu.

ÖNCE YAŞINI SORDU

Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki’ye ilgisi ise bununla sınırlı kalmamış. Örgüte girmekten son anda kurtulan Tilki’yle ilgili Oktar’ın sözleri ortaya çıktı. Cumhuriyet, Oktar’ın örgüt üyeleriyle birlikte katıldığı programda Alena Tilki’yle ilgili görüntülerine ulaştı. Programda konuşan Oktar, önce Aleyna Tilki’nin yaşını sorarken ardından da Tilki’yle ilgili ‘övgülerde’ bulunuyor. Oktar şunları söylüyor: “Ağzı burnu, kaş göz çok güzel, ideal yüz hatlar... Aleyna Tilki’yi benim canımı herkes desteklesin. Baya tatlı ve güzel, baya şeker, çok hoş ve iyi niyetli”