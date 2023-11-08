Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne ilişkin soruşturmada AYM detayı...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:37

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:41

Adnan Oktar suç örgütüne 2018 yılında operasyon yapılmış örgüt üyeleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tutuklanmıştı. Geçen yıl ise Oktar hakkında 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Anayasa Mahkemesi'yse, 2022 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Adnan Oktar’ın kanalı olan A9 TV'ye verdiği cezanın ifade özgürlüğü ihlali olduğuna hükmetti.

Suç örgütüyle ilgili dava dosyasında Oktar’a çeşitli dönemlerde örgüt üyeleri tarafından gelen notlarda AYM ile ilgili çarpıcı bir detay yer aldı.

Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre bu notlardan birinde 2022 yılında da görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri ve Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Arslan hakkında örgüt üyelerince yazılmış bilgiler bulunuyor.

Örgüt üyelerinden birinin, Arslan hakkında, “Anayasa Mahkemesi’nde çalışıyor, bizleri çok seviyor çok düzgün biri. Anayasa Mahkemesi’ne sık sık davalarımız gidiyor, bize yardımcı oluyor. Tetkik hakimleriyle görüşüyor. Bize bilgi veriyor, avukat buluyor, bilirkişi öneriyor. Yakında yine kendisine işimiz düşeceği için bu gidişimde ziyaret ettim” yazdığı not dava dosyasında yer aldı.

Bu not ve AYM kararı kafalarda soru işaretinin oluşmasına neden oldu.