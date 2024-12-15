AKP'li Mücahit Birinci'den Ahmet Davutoğlu için 'geri dönüş' çağrısı
Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için, "Bu ayrılık yapaydır" diyerek AKP'ye geri dönüş çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Birinci, Davutoğlu hakkında AKP'ye dönüş çağrısı yaptı.
Davutoğlu'nun, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım" sözlerini alıntılayan Birinci, şu ifadeleri kaydetti:
"BU AYRILIK YAPAY"
"Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum.
Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."
Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum.— Mücahit Birinci (@birincimucahit) December 15, 2024
Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil... https://t.co/8WHOaVEa64
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