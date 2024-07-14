AKP'li Mustafa Elitaş, Kayseri'de protesto edildi: 'Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 07:56

Güncelleme: 14.07.2024 - 07:56

AKP Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.

Toplantının yapılacağı salonun önünde toplanan yüzlerce mağdurdan biri AKP Genel Başkan Vekili Elitaş salona girdiği sırada “Bu kadar vatandaş mağdur oldu duyun sesimizi, kaçmayın” diye seslendi.



“BİZİ NE ZAMAN DUYACAKSINIZ?”

Mağdur olduğunu söyleyen başka bir kişi ise Elitaş’ın ardından “Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? Külliye’nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?” diye sitem etti.

10 yılı aşkın süre önce üyesi oldukları kooperatife borçlarını ödeyerek tapularını alan ancak sonrasında “yasadaki boşluk” sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını ve kendilerine yeni borçlar çıkarıldığını söyleyen yüzlerce kişi, AKP Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı protesto etti.