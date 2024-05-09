AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması

Yayınlanma: 09.05.2024 - 22:27

Güncelleme: 09.05.2024 - 22:28

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

KURUYEMİŞ İKRAMI

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyonda milletvekillerine ikram edilen kuruyemişi işaret ederek, "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında, kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var. Fahiş fiyat burada işte, fahiş fiyat vergi artışında" diye konuştu.

Komisyon Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Arslan’ın bu sözleri üzerine, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım" dedi.

VARANK: "PAZAR YERİNİ İNTERNET SİTESİNDE KİRAYA VERMİŞ"

Varank, "Cezalara bile TBMM olarak popülist yaklaşıyoruz. Çünkü oradan belki bir oy gelir diye siyaset yapmaya çalışıyoruz. TBMM olarak bence önce kendimize bakmamız lazım, vatandaşın bizden beklentilerini karşılayacak şekilde kendimize çekidüzen vermemiz lazım, 'araba' diyorsak TBMM'de arabalara bakmamız lazım, 'yemek fiyatları' diyorsak buradaki yemek fiyatlarına bakmamız lazım çünkü sokakta vatandaş bize bunun serzenişini yapıyor" diye konuştu.

Varank, bir internet sitesinde, kapalı pazar yeri ilanın yüksek fiyatla kiralanmaya çalıştığını belirterek, "549 bin lira kiraya vermiş. Normalde diyoruz ki biz, 'Böyle kiralamalar olmasın, belediyelerin hakkı buralar" dedi. Varank, kanun teklifiyle kapalı pazar yerlerinin sadece pazarcılara tahsis edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

DEM PARTİLİ ÖCALAN "PATATES VE SOĞANDAKİ STOKÇULUK BAMBAŞKA BİR ŞEY"

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Vatandaşların karşılaştığı sorunların farkındayız. 'Tamahkarlık, fırsatçılık, stokçuluk, depoculuk' dediniz. Hükümet de muhalafet de gereken kanunu buradan çıkarmalı bu yasa da uygulanmalıdır. Galeri de stokçuluk bambaşka bir şey soğan ve patatesteki stokçuluk bambaşka bir şey" dedi.

AKP Bursa Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise 15 yıl önce mahallesinde bakkalı olan birinin bugün zincir marketlere sahip olduğuna dikkat çekti. CHP'li Müzeyyen Şevkin de "AK Partili ise olmuştur" dedi. Çolakoğlu, "Bu bakkal AKP'li diye o bakkala parti destek mi oldu anlamı çıkıyor yani?" diye sordu.

EKMEK FİŞİ DAĞITILDI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise marketten aldığı ekmeğin fiş fotokopisini Komisyon üyelerine dağıttı. Çiler, ekşi mayalı ekmeği 59,90 liraya aldığını söyledi.

"FATİH SULTAN MEHMET KISKANIR"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, enflasyonu yaratan sebeplerin düzeltilmediği sürece fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edilemeyeceğini belirterek, "Tabii iyi şeyleri AK Parti hükümeti yapıyor, köprüleri yollar... Ama kötü bir şey olunca kim yapıyor, onu ya faiz lobisi yapıyor ya üst akıl yapıyor. Şimdi de suç üç harfli marketlerde ama Allah için hiç ekonomiyi, ülkeyi yönetenlerin suçu günahı yok. Yakında mahalle bakkallarına da inersiniz. Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir hedef yaratıyorsunuz ve o hedef üzerinde Don Kişot'un yaptığı gibi savaşıyorsunuz. Şatafattan, ihtişamdan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi görse Fatih Sultan Mehmet, ‘ niye bunu düşünemedim’ diye kıskanır" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Varank, Veli Ağbaba'nın sözlerine "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Ağbaba ise, "ihtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye karşılık verdi.