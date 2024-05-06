Bakanlık duyurdu! Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere dev ceza!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:23

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:28

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, ülke genelindeki fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemlerini ele aldı. Özellikle marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fiyat artışları ile ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar konuları Kurul'un gündemine alınarak detaylı bir şekilde incelendi.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı mesajında, "Piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.