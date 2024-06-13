AKP’li müteahhidin gözü işçinin hakkında

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Malatya’da Emlak Konut’un şantiyesinde, Leda Yapı bünyesinde çalışan inşaat işçileri ödenmeyen hakları için geçen günlerde eyleme başladı. Şirketin yöneticileri arasında AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken müteahhit Nazmi Coşar da yer alıyor. 120 işçinin mağdur edildiğini ve haklarının ödenmediğini aktaran İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “Firma yetkilileriyle görüştük ancak uzlaşma sağlayamadık. Taşerona yönlendirdi bizi ancak onlara da ödeme yapılmadığı iddia edildi. Daha sonra işçilerin alacakları üzerinden pazarlık yapmak istediler. Biz de eylem başlattık. AKP’nin müteahhitleri birçok yerde olduğu gibi burada da işçileri mağdur ediyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu şirket 2011 yılından bu güne dek 11 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 9 milyar 61 milyon 111 bin TL.