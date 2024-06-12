ÇYDD’den ‘Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’ mesajı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 12:09

Güncelleme: 12.06.2024 - 12:09

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü için bir mesaj yayımladı.

ÇYDD’nin mesajı şu şekilde:

“Çocuklarımızın yeri tekstil, sanayi vb. çalışma ortamları değil, eğitim kurumlarıdır. Onların ucuz işgücü olarak görülmesine, bedenlerinin ve emeklerinin sömürülmesine karşıyız. Çocuklarımız, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğidir; onları korumak, eğitmek ve haklarını savunmak hepimizin toplumsal görevidir.

Bu amaç doğrultusunda; 2013 yılında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların yeniden eğitime kazandırılması için başlattığımız Üretimden Yeniden Eğitime Projesi (ÜYEP) ile birlikte okul hayatından uzaklaşarak çalışmak zorunda kalan 165 çocuğumuzun eğitim hayatına geri dönmesini sağladık. Sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri, rehberlik ve psikolojik destek çalışmaları ile çocuklarımızın sosyal gelişimini de desteklediğimiz proje kapsamında 2024 yılının ilk yarısında da 14 öğrencimizin daha eğitime geri dönmesini sağladık. Daha binlerce çocuğumuzun okul yerine iş yerlerinde çalıştırıldığı biliyoruz.

Ülkemizin geleceği çocuklarımızın kendilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için laik, bilimsel, karma ve kamusal eğitimle yaratıcı, özgür bireyler olarak yetişmeleri gerekir. Bu doğrultuda sorumluluklarımızı biliyor, herkesi çocuklarımızın eğitim haklarına sahip çıkmaya ve çocuk işçiliği ile mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.”