AKP’li Nasıroğlu’nun şirketi Somalı madencileri ‘sendikalı’ diye işten çıkardı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Manisa Soma’da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun aile şirketine ait Fernas maden ocağında Bağımsız Maden-İş Sendikası’na üye olduğu gerekçesiyle altı kişi işten çıkarıldı. İşten atmalara tepki göstermek için iş durduran ve maden önünde eyleme başlayan 70 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından serbest bırakılan emekçiler maden önüne gitti. Maden işçilerinin direnişi altıncı gününde devam ediyor. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Nasıroğlu ailesine ait Fernas İnşaat Anonim Şirketi’nin ihale “zengini” olduğu ortaya çıktı.

7 MİLYAR TL’LİK İHALE

Şirket 2011 yılıdan bugüne kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün de aralarında olduğu kamu kurumlarından 20 ihale aldı. Nasıroğlu’nun aldığı bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 7 milyar 430 milyon 333 bin TL. AKP’li Nasıroğlu’nun şirketteki görevinden 2023 yılında ayrıldığı öğrendildi. Ancak şirket, Nasıroğlu’nun akrabaları tarafından faaliyetine devam ediyor.

DİRENİŞ SÜRÜYOR

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Maden işçilerinin çocuklar ve eşleriyle beraber direniş alanına geldiğini ve haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceğini söyleyen Çakır, “Şirketin önüne yürümek istedik ancak jandarma bizim önümüzü kesti. Maden önünde direniş sürüyor” dedi. İşçilerin sendikalaştığı için işten çıkarıldığını hatırlatan Çakır, söz konusu durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi. Çakır, işçilerin taleplerini şu ifadelerle sıraladı: “Sendikalaştığı için işten çıkarılan altı işçi işe geri alınsın. Bu işçilere Soma’daki diğer maden ocaklarındaki aynı olanaklar tanınsın. Bir de banka promosyonları ödenmemiş. Bu işçinin hakkıdır. Taleplerimiz karşılanana kadar direnişi Türkiye’nin dört bir yanına yayacağız”