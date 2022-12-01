AKP'li Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında yeni asgari ücret açıklaması

01 Aralık 2022 Perşembe, 14:15

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda takvim bitti mi, çalışma ne aşamada?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bu konu 1 milyon 900 bin küsur vatandaşımızı birebir ilgilendiren bir mesele. Artık son noktaya doğru gelinmiştir rötuşları yapılarak, belli bir zamanlama ile Meclis takvimi de dikkate alınarak, biliyorsunuz bir bütçe maratonu var, o takvim de göz önünde bulundurulacak" dedi.

Süreçle ilgili açıklamayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşacağını bildiren Kurtulmuş, Meclis Başkanı'nın isterse Meclis'i bütçeden sonra da çalıştırabileceğini, bunun teknik bir mesele olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Hükümetimiz bu anlamda çalışmasını tamamlamıştır, Çalışma Bakanlığımız çalışmalarını son noktaya getirmiştir. Onların rötuşları yapılarak Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuna açıklayacaktır. Sadece açıklanması değil, hızlı bir şekilde yasalaşması süreci de hükümetin gündemindedir" diye konuştu.

Emeklilikte, yıl ve prim dışında yaş kriteri bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bunlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın detaylı bir hazırlık yaptığını, hem beklentileri karşılayacağını hem de rasyonel bir adım atılacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ KONUŞTU

2023 yılı asgari ücret ile ilgili sürecin bugün itibarıyla başlayacağını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Tabii ki bir rakam söylemem ama sonuçta asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. Üçlü mekanizma içerisinde herkes kendi teklifini getirecek ve Türkiye'nin ekonomisinin genel dengeleri içesinde burada makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır. Hükümet olarak burada bizim temel meselemiz, özellikle son dönemde bu içinden geçtiğimiz olağan dışı şartların vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için, nasıl geçen yıl bir yıl içinde iki kez zam yapıldığıysa, bu asgari ücrette de hakikaten vatandaşımızın iyi olduğu, tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ana fikri, vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmemektir. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak, destekleyecek bir ücretin bu komisyon çalışmaları sonucu ortaya çıkacağını düşünüyorum.