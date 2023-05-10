AKP'li Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na saldırı açıklaması: İstanbul mitingini gölgeledi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:32

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:33

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki taşlı saldırı için “Demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak birtakım eylemlerin içinde olmayalım” sözlerini sarf etti. Kurtulmuş ayrıca, bu saldırının, AKP’nin İstanbul’da yaptığı mitingi gölgelediğini söyledi.

Kurtulmuş ayrıca, AKP'nin İstanbul mitingine 2 milyona yakın insanın geldiğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu’nun geçen pazar Erzurum’daki konuşması sırasında polisin gözü önünde yapılan ve onlarca yurttaşın ciddi şekilde yaralandığı taşlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen dokuz şüpheli, sekizi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce gözaltına alınan 15 kişi de serbest kalmıştı.

AKP'li Numan Kurtulmuş söz konusu saldırıya ilişkin NTV'de açıklamada bulundu.

'ERZURUM'DA BİR ZORLAMA YAPILDIĞI ANLAŞILIYOR'

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Siyaset her şeyden önce iradenin çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetinde ama aynı zamanda kurallar rejimi. Bu anlamda Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor.

Türkiye tarihinin en muhteşem mitingi İstanbul'da AK Parti mitingi gerçekleşti. 2 milyona yakın insan geldi. Bu mitingin tam konuşulduğu ve yurt dışında da çok ciddi bir şekilde izlenen mitingde böyle bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu açıkçası İstanbul mitingini gölgeledi."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun geçen pazar günü düzenlen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nu ‘provokatör’ ilan etmişti. AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de ‘CHP’lilerin CHP’lilere saldırdığını’ öne sürmüştü.